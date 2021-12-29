Antalya ve ilçeleri için 'aşırı yağış' uyarısı (3) - Son Dakika

KAYMAKAM KOLSUZ: TEYAKKUZDAYIZ

Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Kumluca'da Kaymakam Uğur Kolsuz, "Kumluca Kaymakamlığı olarak biz, Kumluca Belediyesi'ne tüm kepçe, dozer gibi araçların hazır tutulması yönünde uyarıda bulunduk. Gerektiği durumlarda, DSİ'den ve hatta özel sektörden de kepçe gibi iş makinesi desteği isteyebiliriz. Halkımızın da tedbirli olması için belediye hoparlöründen ilan yaptırıyoruz. Tüm halkımızı tedbirli olmaları yönünde buradan uyarıyoruz" dedi.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,