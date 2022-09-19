Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

19.09.2022 12:46
Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Antalya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya protokolünün katılımıyla yapılan tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Zeynel Abidin Sezer, Gaziler Günü'nün vatan sevgisinin sembolü ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen vatan evlatlarının bağımsızlık ve özgürlük simgesi olduğunu ifade etti.

Sezer, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve prensipleriyle sonsuza dek var olacağını vurguladı.

Meydandaki etkinliğin ardından Vali Yazıcı, beraberindeki heyetle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret ederek, gazilerle sohbet etti.

Serik

Serik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk yaptı.

Aktürk konuşmasında, "Canlarını tereddüt etmeden ortaya koyarak bugün burada bir arada olmamızı borçlu olduğumuz değerli gazilerimiz gününüz kutlu olsun. Dün olduğu gibi bugünde aynı inanç ve azimle aziz vatanın birlik ve bütünlüğünü bozmaya kasteden tüm düşmanlara karşı kanımızı akıtmaya ve canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Ne güzel ki şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir."

Konuşma sonrasında öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Finike ve Kaş

Finike'de düzenlenen törene gazilerin yanı sıra Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Finike Belediye Başkan Vekili Sıdıka Gökyar Kızılca, Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, askeri erkan, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Kaymakam Murat Öztürk, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık ve Belediye Başkan Vekili Fırat Demirci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi. Törenden sonra şehit yakınları ve gazilere, Akçagerme Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kahvaltı programına katıldı.

Ardından şehit yakınları ve gaziler için Kaş Belediyesi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çanakkale, İzmir, Bursa, İstanbul ve Eskişehir illerini kapsayan gezi düzenlendi.

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

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