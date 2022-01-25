Antalya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Antalya kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, sabah saatlerinde kısa süreliğine etkisini artırdı. Konyaaltı Sahili'ndeki çimler karla kaplandı.

Sahile gelen vatandaşlar kar altında yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi. Merkez ilçelerinden Kepez, Aksu, Döşemealtı ilçesinde de beyaz örtü oluştu. Kar kalınlıkları Gündoğmuş'ta 113, Saklıkent Kayak Merkezi'nde 65, Antalya Havalimanı'nda 1 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, kent merkezinde karla karışık yağmurun etkili olacağını, akşam saatlerinde itibaren ise yağışın etkisini kaybedeceğini söyledi. Anlık gelişmeleri takip ettiklerini anlatan Gültekin, "Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürecek. Yarın akşamdan itibaren Antalya genelinde yağışların bölgeyi terk etmesini bekliyoruz." dedi.

Antalya- Korkuteli kara yolunda kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yüksek kesimlerde görülen kar, sabah saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu.

Korkuteli Belediyesi ekipleri, kepçe ve greyderlerle karla mücadele çalışması başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya-Korkuteli kara yolunda önlem alındı, zincirsiz veya kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi.

Serik'te golf sahaları beyaza büründü

Serik ilçe merkezinde de vatandaşlar, kartopu oynadı, yürüyüş yaptı. Belek Turizm Merkezindeki golf sahaları kar yağışıyla beyaza büründü.

Mustafa Deveci, Serik'te 1993'ten sonra ilk kez kar yağdığını belirterek, karın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan, Kumluca-Antalya kara yolu Belen mevkisinde kar birikintisi oluşmasına rağmen trafikte aksama yaşanmadığı öğrenildi.

Bu arada Akseki, Gündoğmuş, Kaş ve İbradı ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının ardından karla mücadele başlatıldı.