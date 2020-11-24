Antalya ve ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Antalya ve ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasıyla başladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, törende, ülkenin eğitim hizmetlerindeki kaliteyle ve öğretmenlerin fedakarca ürettiği bilgiyle gelişeceğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir." sözünü hatırlatan Yazıcı, "Toplumları değiştirip, dönüştürebilecek bir kaç kişi vardı, bunlardan biri liderler, diğeri ise siz değerli öğretmenlerimizsiniz." dedi.

Anadolu'da bir köydeki ya da kasabadaki Mehmet öğretmenin, Ayşe öğretmenin o köyü, kasabayı nasıl değiştirdiğine dair anıları 28 yıllık meslek hayatında, gururla dinlediğini aktaran Yazıcı, öğretmenlerin görev yaptıkları bölgelerde gençleri geleceğe hazırlayan kutsal bir görevi ifa ettiklerini kaydetti.

Şehit olan Antalyalı öğretmenler Ali Boşgelmez, Abdullah Kara, Metin Kaynar ve Mustafa Küçük'ün de anıldığı törende Yazıcı, emekli öğretmenlere hizmet belgesi verdi.

Program, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin andı okuması, şiir ve halk oyunlarıyla sona erdi.

Buradaki törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ile vatandaş katıldı.

Serik'te tören düzenlendi

Serik ilçesinde de Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, burada yaptığı konuşmada, insanın doğup büyüdüğü aile ortamında temel becerileri kazandıktan sonra daha donanımlı hale gelebilmesi için bir eğiticiye, öğreticiye muhtaç olduğunu söyledi.

İnsanın ancak öğretmen sayesinde ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, beceriyi ve medeniyeti öğrenebildiğini anlatan Ekiz, yarınların aydınlık olmasının eğitime ve öğretmene verilen değere bağlı olduğunu kaydetti.

Törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan ile vatandaş katıldı.

Alanya'da Öğretmenler Günü kutlaması

Alanya ilçesinde ise Öğretmenler Günü Hükümet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk bırakılarak kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, törende, pandemi sürecinde öğretmenlik mesleğinin kıymetinin daha da anlaşıldığını belirtti.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu son süreçte bir kez daha anlamış olduklarını anlatan Yılmaz, "Bu süreçte 4 bin 382 öğretmenimizle Alanya'nın hizmetindeyiz. Hizmet etmeye de tüm gücümüzle, enerjimizle devam edeceğiz. Hep birlikte güzel başarı hikayeleri yazacağımızı düşünüyorum" dedi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle katılımın sınırlı olduğu törene, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyeleri ve öğretmenler katıldı.