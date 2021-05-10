Antalya ve Isparta'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Antalya ve Isparta'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

10.05.2021 23:11
Antalya ve Isparta'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde ve Isparta'da, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ve Isparta'da, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterildi.

Alanya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde akşam saatlerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, araçla şehir turu yaptı.

Daha sonra Güllerpınarı Mahallesi'ndeki şube önünde toplanan grup "Mehmetçik Aksa'ya", "Dişe diş, kana kan, intikam intikam", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Alanya Şubesi Başkanı Adnan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, son olaylarda yüzlerce Filistinlinin yaralandığını dile getirdi.

Yavuz, "70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, can ve malları elinden alınan Filistinliler, çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Uluslararası anlaşmalara rağmen İsrail, saldırmaya ve Filistin topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına karşı gözünü yummuş. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail'e karşı mücadelemiz, Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir." dedi.

Filistinlilerin, tüm zorluklara rağmen mücadelelerini sürdürmeye ve ümmetin onurunu korumak için direnmeye devam ettiğini belirten Yavuz, İsrail ve ABD'nin, uluslararası anlaşmalara haykırı olarak Kudus'ü başkent yapmak istediğini dile getirdi.

Yavuz, ne karar alınırsa alınsın Kudüs'ün sahipsiz olmadığını vurgulayarak, "Kudüs, bizimdir, Mekke ve Medine'den sonra Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi Kudüs'e sahip çıkma zamanıdır. Bizler yalnız bırakmayacağımızı, burada bir kez daha dile getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Isparta

Isparta'da İHH İnsani Yardım Vakfı ve Burak Derneği koordinesinde konvoy oluşturuldu.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan bir grup, kent merkezindeki Kavaklı Camii önünde bir araya geldi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, şehir turu attı.

Antalya, Isparta, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya ve Isparta'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi - Son Dakika


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