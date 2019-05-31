Son Dakika Haberleri: Antalya ve İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Antalya ve İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonu

56 dakika önce

Antalya ve İstanbul'da internet sitelerine verdikleri sahte araç ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Antalya ve İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonu, System.String[]
Antalya ve İstanbul'da internet sitelerine verdikleri sahte araç ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı V.K'nin de bulunduğu 8'i tutuklandı, 7'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Antalya'da emniyete başvuran 25 kişi, internette otomobil satış sitelerine verilen bazı ilanlara kapora adı altında 2 bin ile 5 bin lira arasında para yatırdıktan sonra ilan sahiplerine ulaşamadıklarını bildirmişti.
Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere dün düzenlenen operasyonda, 15 zanlı gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:11 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı Fuhuş baskınında yakalandılar! Kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni vaatler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:07:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya ve İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]