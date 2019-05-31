Antalya ve İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonu
56 dakika önce
Antalya ve İstanbul'da internet sitelerine verdikleri sahte araç ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:11 Kaynak: AA
ve İstanbul
'da internet sitelerine verdikleri sahte araç ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı V.K'nin de bulunduğu 8'i tutuklandı, 7'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Antalya'da emniyete başvuran 25 kişi, internette otomobil satış sitelerine verilen bazı ilanlara kapora adı altında 2 bin ile 5 bin lira arasında para yatırdıktan sonra ilan sahiplerine ulaşamadıklarını bildirmişti.
Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere dün düzenlenen operasyonda, 15 zanlı gözaltına alınmıştı.
Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı
Fuhuş baskınında yakalandılar! Kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı
ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni vaatler