Antalya ve Mersin'de gördüğü serayı, tırını satıp köyünde kurdu - Son Dakika
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Antalya ve Mersin'de gördüğü serayı, tırını satıp köyünde kurdu

01.07.2022 12:20

Siirt'te 21 yıl tır şoförlüğü yapan, 4 çocuk babası 42 yaşındaki Beşir Dayan, Antalya ve Mersin'de gördüğü seraların benzerini dönüş yaptığı köyünde kurdu.

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te 21 yıl tır şoförlüğü yapan, 4 çocuk babası 42 yaşındaki Beşir Dayan, Antalya ve Mersin'de gördüğü seraların benzerini dönüş yaptığı köyünde kurdu.

Kent merkezinde yaşadığı dönemde yurt içi ve yurt dışında tır şoförlüğü yaparak ailesinin geçimini sağlayan Dayan, ailesine yeterince zaman ayıramaması nedeniyle geçen yıl farklı bir arayışa girdi.

Antalya ve Mersin'de gördüğü seralardan köyünde de kurmak isteyen Dayan, çalışmalara başladı.

Dayan, geçimini sağladığı tırı satarak Eruh ilçesine bağlı Bayramlı köyündeki 3 dönümlük arazisinde 6 ay önce 2 sera kurdu.

Arazisine yaptığı prefabrik eve taşınan ve elektrik ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri kullanan Dayan, eşi Fatma ve çocuklarının desteğiyle serasında haftada 2 ton salatalık yetiştiriyor.

"Nakliye sorunumuz olmadığı için avantajlıyız"

Beşir Dayan, AA muhabirine, daha önce işi gereği 2-3 ayda bir Siirt merkezdeki evine gidebildiğini belirterek, uzun yol şoförlerinin evinde misafir gibi olduğunu söyledi.

"Antalya, Mersin gibi yerlerde gördüğüm seralar ilgimi çekti." diyen Dayan, yaşantısını düzene sokmak ve evinde kalabilmek adına köyünde seracılığa başladığını anlattı.

Dayan, uzun yol şoförlüğünü bırakmasında küçük oğlunun da etkisinin olduğunu ifade ederek, "Özbekistan seferim vardı, ortalama 45 gün yol sürüyor. Bu sefer sırasında 2,5 ay yolda kaldık. Eve geldiğimde baktım ki 5 yaşındaki çocuğum Ahmet beni tanımıyor, benden kaçıyordu. 'Gel oğlum' dediğimde gelmiyordu. Bu durum beni çok üzdü ve beni seracılığa yönlendirdi." diye konuştu.

Aracını satarak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cumali Nas'ın desteğiyle 2 sera kurduğunu aktaran Dayan, "Topraklarımız çok verimli. Gelsinler, topraklarını değerlendirsinler. Burada salatalık ektim. Bu sera daha da büyüyecek. Burada yaptırdığım ev için güneş panelleri kurdum. Sondajdan su çekme, aydınlatma ve ev elektriği ihtiyacımı bu şekilde karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Serada yaklaşık 7 bin salatalık fidesi bulunduğunu, gün aşırı mahsul topladıklarını belirten Dayan, "Salatalıkları Siirt'te sebze haline veriyoruz. Pazarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Nakliye sorunumuz olmadığı için avantajlıyız." dedi.

"Yorucu ama severek yapıyoruz"

Fatma Dayan da uzun yıllar şoförlük yapan ve evinden uzakta kalan eşinin sera kurma fikrini memnuniyetle karşıladığını kaydederek, "Sera için köyümüzdeki bu arazimizi düşündük. Yorucu ama severek yapıyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Ev yaptık. Çoluk çocuğumuzla sera ve fıstıklarımıza bakıyoruz." şeklinde konuştu.

El birliğiyle bu işi sürdürdüklerini anlatan Dayan, çocuklarının da babalarıyla daha çok vakit geçirme fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (2) Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de (2)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya ve Mersin'de gördüğü serayı, tırını satıp köyünde kurdu - Son Dakika

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