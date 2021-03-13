"Kısıtlamasız" cumartesi gününde sahillerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi günü özellikle sahillerde hareketlilik yaşandı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "yüksek riskli (turuncu)" kategoride yer alan kentte, hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı 20 derece kaydedildi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, Antalyalılar ve turistler güneşlenmenin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise balık tuttu, bisiklet sürüp palmiyelerin altında yürüyüş yaptı.

Çocuklar da özellikle oyun parklarında yoğunluk oluşturdu.

Muğla'da sahillerde yoğunluk

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre turuncu kategoride yer alan Muğla'da da vatandaşlar sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı, balık tuttu, aileleriyle vakit geçirdi.

"Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde tatilciler yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.

Marmaris ve Fethiye'de de havanın güneşli olmamasına rağmen vatandaşlar sahilde yürümeyi, bisiklete binmeyi tercih etti. Bazıları da plajda oturarak zaman geçirdi.

Polis ve jandarma ekipleri, sahil kenarında maskesiz dolaşan bazı vatandaşlara uyarılarda bulundu.