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Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli - Son Dakika

Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli

11.08.2021 16:38

Burdur Bucak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki evler tahliye edildi. Son duruma dair değerlendirmeler yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Köyceğiz, Manavgat'a ek olarak Burdur Bucak'ta da yangının başladığını belirterek, "3 ilde 3 yangın var. Burdur'daki yangın tehlikeli. Yanan evler var, bazı evler de önlem amaçlı boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı.

BÖLGE HALKI DA DESTEK VERİYOR

Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde son durumu değerlendirdi. Pakdemirli'nin açıklaması şöyle;

"MÜCADELEMİZİN SONUNDA DOĞRU GELİYORUZ"

"15. gün... 15. gün diyoruz Köyceğiz yangınını bitirdikten sonra yangınları sıfırlayacağız. Bu sezon içinde başka yangın çıkmayacak mı, elbette çıkan. Ama bunu bir milat olarak kabul edip artık normalize olduk. Günlük çıkan yangınlarla günlük mücadele edilecek, en fazla birkaç gün içinde çözülebilecek yangınlarla karşı karşıya geleceğiz diye düşünüyoruz. Birkaç gün içinde çıkan çok büyük yangınlarla mücadelemizin sonuna doğru geliyoruz.

Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli

"3 İLDE 3 YANGIN VAR"

53 ilde, 288 orman yangınıyla mücadele ettik, 285'ini kontrol altına aldık. 3 ile 3 yangın var. Muğla Köyceğiz, Burdur Bucak yangını (gün içinde çıktı), Antalya Manavgat'ta gün içinde yangın meydana geldi.

Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli

"KANSER GİBİ İLERLEYEN BİR YAPIYLA CİDDİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETTİK"

Milas yangını, çok zor bir alan. Orman mühendislerinin okul ve kitaplarda gördüğü kadar kompleks bir yangın. Makilik alanın alttan yanması ve kanser gibi ilerleyen bir yapıyla ciddi şekilde mücadele ettik. Bu mücadelede belki 50 bin ton üzerinde su atmamıza rağmen yangını havadan söndürmek söz konusu olamadı. İki termik santrale tehlike oluşturan yangını kontrol altına almış olduk. Milas yangını büyük bir emek gayret mücadele ile kontrol altına alındı.

Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli

"KÖYCEĞİZ'DE SONUNA DOĞRU GELİYORUZ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Köyceğiz orman yangınının yerleşim yerlerine tehdidini ortadan kaldırdık. Hava ve kara araçlarıyla müdahale ediyoruz. Sonuna doğru geliyoruz gibi gözüküyor. Sabah saatleri itibarıyla yangındaki alevlenmeler neredeyse yoktu. Bazı tüten noktalar vardı... Şu an çalışmalar sürüyor, olumluya doğru gidiyor.

Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli

"BUCAK YANGINI TEHLİKELİ"

Mavagat yangını: Sarılar Mahallesi... Maalesef tehlike arz ediyor ama yavaşlama eğilimine girdi. Burdur Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var. Bu bölgeye bir genel müdür yardımcımızı sevk ettik. Yeterince uçak, helikopter vs. yapılarak mücadeleye başlandı."

Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli

BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Bucak'ın Çobanpınarı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangın Antalya sınırına yakın olan Taşbaşı Mahallesi'ne doğru yaklaştı. Bu durum üzerine mahallenin tahliye edilmesine karar verildi. Jandarma ve çevik kuvvet ekipleri mahallenin içine girerek vatandaşların hızlı bir şekilde tahliye olmasına yardımcı oldu. Karar sonrası vatandaşlar alabildikleri eşyalarını kamyonet ve traktörlere yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. 20 evin bulunduğu mahallede yaklaşık 100 kişinin yaşadığı öğrenildi.

Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli

VALİ OLAY YERİNDE

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli

Bekir Pakdemirli, Yangın, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli - Son Dakika


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