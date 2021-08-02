Antalya ve Muğla'da orman yangınlarına 13 uçakla müdahale ediliyor (2) - Son Dakika

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla topyekün savaşıyoruz" açıklaması yapıldı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son 5 günde 32 ilde 119 orman yangınını kontrol altına aldık. 13 su atar, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası, 4 bin 800 ormanın kahramanları görevde" denildi.