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Antalya ve Muğla'da sağlık çalışanlarına "alkışlı destek" sürdü
6 saat önce
Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek devam etti.
Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek devam etti.
Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine Antalya'da saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak çalışanlara destek verdi.
Bazıları evlerindeki ışıkları açıp kapatarak kimileri de yolda araçlarının kornalarını çalarak etkinliğe destek oldu.
Bodrum ilçesinde de vatandaşların evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdiği gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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