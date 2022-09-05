Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı

05.09.2022 14:28
Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı

Antalya ve Muğla'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Antalya ve Muğla'daki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Antalya merkez ve ilçelerinde uyum eğitimi programı kapsamında velileriyle okula gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından sınıflara yönlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı çerçevesinde öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.

Okulları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, eğitim hayatına başlayan okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine başarılar dileyerek, onların en iyi şekilde eğitim almaları için çalıştıklarını söyledi.

Yaz tatili süresince okulları, öğrenci ve öğretmenlere en iyi eğitim ortamını sunabilmek için hazırladıklarını vurgulayan Çalışkan, il genelinde birinci sınıfta 39 bin 840, okul öncesinde 102 bin 544 öğrencinin eğitime başladığını kaydetti.

Muğla

Muğla'da İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, uyum eğitiminin ilk gününde Menteşe Dumlupınar İlkokulu'nu ziyaret etti.

Çay, yaptığı konuşmada, il genelinde 23 bin 910 öğrencinin okullarda uyum haftası çalışmalarına katıldığını aktardı.

Düzenlenecek etkinliklerin uygulama çizelgesine göre, birinci gün ailelere yönelik "Çocuğum Okulda" sunumunun yapıldığını anlatan Çay, "Bu sunuma okul yönetimi, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenleri de katıldı. İkinci günde okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla çocuklarıyla birlikte ailelere gruplar halinde okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Diğer günlerde ise çocuklar sınıf öğretmenleri ile uyum haftası etkinliklerine katılacak." diye konuştu.

Marmaris'teki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda da uyum eğitimi başladı. Eğitim kurumlarına gelen öğrenci ve velilere, uyum eğitimi hakkında bilgi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Marmaris'te 2 bin 537 öğrencinin uyum haftası kapsamında okulla buluştuklarını belirterek, hafta boyunca etkinliklerin süreceğini vurguladı.

YORUMLAR
500
ATSO Seçimleri 1 Ekim'de ATSO Seçimleri 1 Ekim'de Antalya'da Barış Manço Bulvarı Trafiğe Kapatılıyor Antalya'da Barış Manço Bulvarı Trafiğe Kapatılıyor Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 18:48:20. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement