Son Dakika Haberleri: Antalya ve Muğla İçin Yağış Uyarısı

Antalya ve Muğla İçin Yağış Uyarısı

2 saat önce

Antalya ve Muğla'da, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Antalya ve Muğla İçin Yağış Uyarısı, System.String[]
Antalya ve Muğla'da, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, son değerlendirmelerde Antalya çevrelerinde beklenen genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; yarın ve çarşamba öğle saatlerine kadar kuvvetli, bin metre ve üzeri rakımlı yerlerde ise yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Muğla çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanakların da yarın kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara, Antalya ve Muğla'daki yağış sonrası ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kar yağışı olan yerlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:57 Kaynak: AA

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