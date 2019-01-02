Son Dakika Haberleri: Antalya ve Muğla İçin Yağış Uyarısı

Antalya ve Muğla İçin Yağış Uyarısı

44 dakika önce

Antalya ve Muğla çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Antalya ve Muğla İçin Yağış Uyarısı, System.String[]
Antalya ve Muğla çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, son değerlendirmelerde perşembe günü öğle saatlerinden sonra Antalya ve Muğla'nın batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Antalya ve Muğla'da görülecek yağışla rüzgarın da güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Antalya ve Muğla'daki yağış sonrası ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:49 Kaynak: AA

Antalya, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göztepe, Claudio Beauvue ile German Cano ile İlgileniyor! Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a Kiraladığı Orkan Çınar, Geri Dönüyor

Türkiye'yi Sarsan Yasak Aşk Cinayeti Davasına Çelişkili İfadeler Damga Vurdu Perihan Abla Dizisinin Yıldızı, Hayat Hikayesiyle Herkesi Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 23:33:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya ve Muğla İçin Yağış Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]