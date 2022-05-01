Antalya sahillerinde hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika
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Antalya sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

01.05.2022 15:05

Turizm kentleri Antalya ve Muğla'ya Ramazan Bayramı için gelmeye başlayan tatilciler, tesislerde ve plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Turizm kentleri Antalya ve Muğla'ya Ramazan Bayramı için gelmeye başlayan tatilciler, tesislerde ve plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçülen kentte, Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu başta olmak üzere sahilleri doldurdu.

Bazı tatilciler yüzdü, güneşlendi bazıları ise palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, kitap okudu.

Andrenalin tutkunlarının, Varyant bölgesinden yamaç paraşütü yaparak sahile iniş yapması turistlerin ilgisini çekti.

Muğla

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 22 derece kaydedildiği Muğla'da yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Akyaka, Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde yoğunluk oluşturan turistler, güneşlenerek kitap okudu. Bazıları plajda top oynamayı tercih etti, bazıları da iskele ve kayaların üzerinden denize atladı. Bölgeye gelen ziyaretçilerin bir kısmı da rüzgar sörfü ve kano yaptı.

Fethiye'nin Ölüdeniz sahilinde ise sıcak hava dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Turistler, Ölüdeniz'deki Belceğiz ve Kumburnu plajlarından denize girdi.

Bazı turistler de Babadağ'da yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştirdi.

Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu.

Marmaris

Marmaris'te, sıcak havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar çocuklarıyla denize girdi, plajda güneşlendi. Yat Limanı ve sahil boyunca yürüyüş yapanlar, kafelerde oturdu.

Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarında yoğunluk gözlendi. Adrenalin tutkunu turistler körfezde su sporları istasyonlarına giderek, jet ski, deniz paraşütüne binerek güneşli havanın keyfini yaşadı.

Bodrum'da da kent sakinleri ve turistler Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası ve Torba sahilleri başta olmak üzere kıyı kesimlerinde zaman geçirdi.

Antalya sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
Antalya sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
Antalya sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
Antalya sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
Antalya sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
Antalya sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
Antalya sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
Antalya sahillerinde hareketlilik yaşanıyor
Antalya sahillerinde hareketlilik yaşanıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya sahillerinde hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika


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