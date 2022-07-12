Akyaka'da bayram tatili yoğunluğu

Ula'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde bayram yoğunluğu

Denize girenlerden ve sahil

Tekne turları

Rüzgar sörfü - Muğla'nın turistik ilçelerinde turistlerin tatil keyfi

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde bayramın son gününde de yoğunluk oluştu.

Ula'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu. Halk plajında yoğunluğa neden olan tatilciler, serinlemek için denize girdi. Kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.

Bazı tatilciler ise kano ve rüzgar sörfü yaptı.