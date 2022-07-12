Akyaka'da bayram tatili yoğunluğu

Ula'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde bayram yoğunluğu
Denize girenlerden ve sahil
Tekne turları
Rüzgar sörfü - Muğla'nın turistik ilçelerinde turistlerin tatil keyfi
Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde bayramın son gününde de yoğunluk oluştu.
Ula'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu. Halk plajında yoğunluğa neden olan tatilciler, serinlemek için denize girdi. Kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.
Bazı tatilciler ise kano ve rüzgar sörfü yaptı.
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