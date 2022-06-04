Antalya ve Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu (2)

Antalya ve Muğla'da vatandaşlar güneşli havanın keyfini denizde çıkardı.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 26 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar, Konyaaltı ve Lara Sahili'nde güneşlendi.

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerden bazıları denize girdi, bazı aileler de sahil kenarında çocuklarıyla oyun oynadı.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okuyanların yanı sıra bazı tatilciler de parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Bazı gençler ise denizdeki kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 24 derece kaydedildiği Muğla'da yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Akyaka, Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde yoğunluk oluşturan turistler, güneşlenerek kitap okudu. Bazıları plajda top oynamayı tercih etti, bazıları da iskele ve kayaların üzerinden denize atladı. Bölgeye gelen ziyaretçilerin bir kısmı da rüzgar sörfü ve kano yaptı.

Marmaris'te de sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler plajda güneşlenip denize girip serinledi.

Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarında yoğunluk gözlendi. Adrenalin tutkunu turistler ise körfezdeki su sporları istasyonlarına giderek, jet ski ve deniz paraşütü ile güneşli havanın keyfini sürdü.

Fethiye'nin Ölüdeniz sahilinde ise sıcak hava dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Turistler, Ölüdeniz'deki Belceğiz ve Kumburnu plajlarından denize girdi.

Bazı turistler de Babadağ'da yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştirdi.

Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Bodrum'un sahillerinde de yoğunluk yaşandı.

Yerli ve yabancı tatilciler özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent başta olmak üzere ilçenin birçok sahilinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar da güzel havada aileleriyle yürüyüş ve alışveriş yaptı, kafelerde oturarak zaman geçirdi.

Bazı tatilciler de Kumbahçe İskelesi'nden teknelerle tura çıktı.