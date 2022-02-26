Sahillerde güneşli havada yoğunluk oluştu - Son Dakika
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Sahillerde güneşli havada yoğunluk oluştu

26.02.2022 14:11

Antalya ve Muğla'nın sahil kesimlerinde birçok kişi, deniz kenarına giderek güneşli havanın tadını çıkardı.

Antalya ve Muğla'nın sahil kesimlerinde birçok kişi, deniz kenarına giderek güneşli havanın tadını çıkardı.

Havanın 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da bazı kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde zaman geçirdi.

Bazıları kumsalda oturup güneşlenirken, bazıları da çocuklarıyla denize girmeyi tercih etti.

Sahil bandında yürüyüş ve spor yapanların yanı sıra parklar ve mesire alanlarında yoğunluk yaşandı.

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçelerinde de vatandaşlar ile tatilciler, sahillerde vakit geçirdi.

Bodrum'da vatandaşlar güzel havanın tadını yürüyüş yaparak, sahilde oturup güneşlenerek çıkardı.

Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri başta olmak üzere çay bahçeleri ve parklarda yoğunluk oluştu.

Marmaris'te güneşli havayı vatandaşlar, sahil bandında yürüyüş yaparak, plajlarda çocuklarıyla oynayarak değerlendirdi.

Atatürk Caddesi, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler plajlarında yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar ve tatilciler kafelerde dinlenirken, bazıları da kendi getirdikleri portatif sandalyelerle plajda oturdu. Bazıları da balık tutmayı tercih etti.

Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde de tatilciler sıcak havanın tadını çıkardı.

İlçe merkezi ve Çalış Plajı'nda vatandaşlar yürüyüş yaparak, kafe ve plajda oturarak zaman geçirdi.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezinin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaptı, Ölüdeniz'in manzarasını havadan izledi.

Ula'nın "sakin kent" olarak bilinen Akyaka Mahallesi'nde vatandaşlar, sahil kenarlarında güneşin keyfini sürdü. Akyaka sahil bandında bazı aileler çocuklarıyla vakit geçirdi, bazıları balık tutmaya çalıştı.

Bazı tatilciler, Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen tekne turlarına katıldı.

Sahillerde güneşli havada yoğunluk oluştu
Sahillerde güneşli havada yoğunluk oluştu
Sahillerde güneşli havada yoğunluk oluştu
Sahillerde güneşli havada yoğunluk oluştu
Sahillerde güneşli havada yoğunluk oluştu
Sahillerde güneşli havada yoğunluk oluştu
Sahillerde güneşli havada yoğunluk oluştu
Sahillerde güneşli havada yoğunluk oluştu

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Konyaaltı, Hisarcık, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahillerde güneşli havada yoğunluk oluştu - Son Dakika


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