Antalya ve Muğla Türkiye'nin En Sıcak Yerleri Oldu - Son Dakika
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Antalya ve Muğla Türkiye'nin En Sıcak Yerleri Oldu

16.07.2023 12:44

Antalya'nın Kaş ilçesi ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, 45,9 derece ile Türkiye'nin en sıcak yerleri oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısıyla etkili olan sıcak hava dalgası, Antalya'yı da vurdu. Kentteki sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyretti ve hem şehir sakinleri hem de tatilciler zor anlar yaşadı. Bugün ve yarın da sıcaklığın 40 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ANTALYA'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, 45,9 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.< Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulunduğu, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Antalya'yı da vurdu. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, hem şehir sakinleri hem tatilciler zor anlar yaşadı. Özellikle kalabalık görüntüsü ile dikkat çeken Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğun az olduğu görüldü. Dün ölçülen sıcaklıklarla; Türkiye'nin en sıcak yeri, 45,9 derece ile Antalya'nın Kaş ilçesi Çavdır Orman Sahası ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ekip Orman Deposu oldu. Antalya ve Muğla'yı 45,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesi takip etti. Diğer yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde sıcaklık 44,7, Aksu ve Konyaaltı'nda 44,3, kent merkezinde ise 44,1 derece olarak ölçüldü. Kentte, bugün ve yarın da sıcaklığın 40 derece üzerinde seyredilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya ve Muğla Türkiye'nin En Sıcak Yerleri Oldu - Son Dakika
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