Antalya ve Trabzon Havalimanları Kurban Bayramı'nda Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Antalya ve Trabzon Havalimanları Kurban Bayramı'nda Rekor Kırdı

Antalya ve Trabzon Havalimanları Kurban Bayramı'nda Rekor Kırdı

02.07.2023 17:26

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ve Trabzon havalimanlarının Kurban Bayramı'nda tüm zamanların rekorlarını kırdığını açıkladı. Antalya Havalimanı 1 Temmuz 2023 tarihinde iç hatta 168, dış hatta ise 1020 olmak üzere toplamda 1188 uçak trafiğine hizmet verdi ve 199 bin 419 yolcu ile rekorunu tazeledi. Trabzon Havalimanı ise 30 Haziran 2023 tarihinde 145 uçak trafiğiyle kendi rekorunu kırdı. Bakan Uraloğlu, yapılan yatırımların karşılığı olan bu rekor haberlerinin tesadüf olmadığını belirterek, önümüzdeki yıllarda ve bayramlarda daha yeni rekorlar kırılacağını söyledi. Karadeniz Bölgesi'nin turizm potansiyelinin arttığını vurgulayan Uraloğlu, birçok farklı ülkeden gelen uçakların bölgeye olan ilginin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ve Trabzon havalimanlarının Kurban Bayramı'nda tüm zamanların rekorlarını kırdığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda Antalya ve Trabzon havalimanlarında gerçekleşen uçuş trafiğiyle ilgili verileri paylaştı. Uraloğlu, "Antalya Havalimanı 1 Temmuz 2023 tarihinde iç hatta 168, dış hatta ise 1020 olmak üzere toplamda 1188 uçak trafiğine hizmet verdi ve 199 bin 419 yolcu ile rekorunu tazeledi. Açıldığı günden itibaren bir günde en yüksek rakama ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Trabzon Havalimanı ise 30 Haziran 2023 tarihinde 145 uçak trafiğiyle kendi rekorunu kırdı. Rekorların kırıldığı bir bayram oldu" dedi.

'YENİ REKORLAR BEKLİYORUZ'Rekor haberlerinin yapılan yatırımların karşılığı olduğunu ve tesadüf olmadığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bunlar çok güzel haberler. Bizim bugüne kadar yapmaya çalıştığımız böyle mutlu ve sevindirici haberleri almaktı. Bunlar yapılan yatırımların, verilen hizmetlerin apaçık bir göstergesidir. Önümüzdeki yıllarda ve bayramlarda daha yeni rekorlar kıracağız inşallah. Aziz milletimiz tüm bu güzellikleri hak ediyor."Dereleri, yaylaları ve hırçın deniziyle Türkiye'nin en önemli turizm rotalarından biri haline dönüşen Karadeniz Bölgesi'ne de turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Uraloğlu, "Karadeniz Bölgemiz yeşili ve doğasıyla adeta cazibe merkezi haline geldi. Trabzon Havalimanı'na Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün ülke uçakları iniş yaptı. Birçok farklı ülkeden gelen uçaklar da bölgemizde büyük bir turizm potansiyelinin olduğunun en önemli göstergesidir" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kurban Bayramı, Antalya, Trabzon, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Antalya ve Trabzon Havalimanları Kurban Bayramı'nda Rekor Kırdı - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Disney Plus, Ermeni lobisinin çağrısı sonrası Atatürk dizisinin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi
20:15 Disney Plus, Ermeni lobisinin çağrısı sonrası Atatürk dizisinin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi
19:45 Fransa'da bir baba, yağmaya çıkan oğlunu yakalayıp bagaja koydu
19:41 Fransa'da bir baba, yağmaya çıkan oğlunu yakalayıp bagaja koydu
19:32 Yunanistan'da Nüdistler Çıplaklık Yasaklamasını Protesto Etti
19:28 Yunanistan'da ünlü plaja asılan, "Çıplaklık yasaktır" tabelası turistleri çıldırttı! Soyunarak protesto ettiler
18:57 İyi Parti İlçe Başkanı Müfit Besler hayatını kaybetti
18:55 İYİ Parti İnegöl Kurucu İlçe Başkanı Müfit Besler hayatını kaybetti
18:51 Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü
18:47 Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun trans komutanı sosyal medyanın diline düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 20:40:34. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya ve Trabzon Havalimanları Kurban Bayramı'nda Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement