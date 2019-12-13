Antalya velilerden il milli eğitim müdürlüğü önünde 'özel okul' eylemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya velilerden il milli eğitim müdürlüğü önünde 'özel okul' eylemi - Son Dakika

Antalya velilerden il milli eğitim müdürlüğü önünde 'özel okul' eylemi

6 saat önce

Velilerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 'özel okul' eylemiAntalya'da, bir süredir öğretmen ücretlerinin ödenmediği özel okulda çocukları okuyan veliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Velilerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 'özel okul' eylemi

Antalya'da, bir süredir öğretmen ücretlerinin ödenmediği özel okulda çocukları okuyan veliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Aileler, nakil istemediklerini, eğitime kendi okullarında devam etmeyi beklediklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan veliler adına yapılan açıklamada, ailelerin amacının, sadece özel okul öğretmenlerinin sesi olmak değil kaygılı çocuklarının durumunu ilgili kurumlara duyurmak olduğu belirtildi. Çocukların eğitim hakkının oldubittiye getirilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, öğretmenlerin maaşlarının aylardır yatırılmadığı belirtildi. Ailelerin eğitime kendi okullarında devam etmeyi beklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun sorumlusu, üzerine titrediğimiz çocuklarımız değildir. Kendi giderlerimizden artırarak çocuklarımızı özel okula gönderen biz veliler de değiliz. Bu durumun sorumlusu bütün fedakarlıklarıyla aylardır ücret almadan çalışan ve tükenme noktasına gelen sevgili öğretmenlerimiz de değildir. Nakil değil, eğitime kendi okullarımızda devam etmeliyiz. Okulların doğal gaz, elektrik, su, yemek, internet, temizlik hizmetleri aksatılmamalıdır. Öğretmenlerimizin ve tüm çalışanların ücretleri ödenmelidir. Başka özel okullarda benzer durumların yaşanmaması için özel okullar yönetmeliği değiştirilerek teminat altına alınmalıdır. Özel okullarda öğrencisi olan ya da olmayan tüm velilerimizin destek ve dayanışmasını bekliyoruz."

Veliler açıklamanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne girerek, şikayet ve taleplerinin yer aldığı dilekçeleri sundu. Velilere, Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar da destek verdi.

Antalya velilerden il milli eğitim müdürlüğü önünde 'özel okul' eylemi

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
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