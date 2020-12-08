Antalya Vergi Dairesi Başkanlığından yapılandırma çağrısı - Son Dakika

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığınca, 17 Kasım'da yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" çerçevesinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi vergi borçlarının yapılandırılması için başvuru yapın çağrısı yapıldı.

Vergi Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un vatandaşlara önemli kolaylıklar sağladığını belirtildi.

Başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek ya da posta yoluyla yapılabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların elektronik başvuru yöntemlerini kullanmaları önerildi.

Yapılandırmanın kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak. Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Borçların takibiyle ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacak. 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar talep edilmesi halinde 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak."

Yapılandırma sayesinde vatandaşların, kamuya olan borçlarını kanunun sunduğu imkanlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabileceğini ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebileceğini vurgulandı.

140 bine yakın başvuru alındı

Çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu Antalya'daki vatandaşlara anlatmak, kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetlerinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkanlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURTKUR'dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Bugün itibariyle Antalya ilimizde 140 bine yakın başvuru alınmıştır." ifadeleri yer aldı.