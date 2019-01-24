Antalya Villada 5 Kilo Esrar Operasyonuna 3 Gözaltı
1 saat önce
Villada 5 kilo esrar operasyonuna 3 gözaltıAntalya'nın Kemer ilçesinde jandarmanın villaya yaptığı operasyonda 5 kilo 700 gram toz esrar ve 50 gram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
Villada 5 kilo esrar operasyonuna 3 gözaltı Antalya
'nın Kemer
ilçesinde jandarmanın villaya yaptığı operasyonda 5 kilo 700 gram toz esrar ve 50 gram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
Antalya İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Kısım Amirliği ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tekirova
Jandarma Karakolu ekipleri 5 ayrı suçtan aranan S.K.'nın (45) Beycik Mahallesi'ndeki villada saklandığı ve burada uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.
Dün akşam saatlerinde villaya baskın yapan jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada villada 5 kilo 700 gram toz esrar, 50 gram skunk, hassas terazi, toz esrar yapımında kullanılan elek ve öğütücüyle başka biri adına düzenlenmiş sahte ehliyet ele geçirdi.
Jandarmanın olayla ilgili yaptığı detaylı araştırmalar neticesinde S.K. ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında 18.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (44) ve iki ayrı hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan M.K. (30) de sahte kimliklerle yakalanarak Tekirova Karakol Komutanlığı'na getirildi. 3 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:52 Kaynak: DHA
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