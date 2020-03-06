Antalya villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 iranlı adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 iranlı adliyede - Son Dakika

Antalya villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 iranlı adliyede

6 saat önce

Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyedeAntalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir villaya düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi.

Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir villaya düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 2 İranlı, adliyeye sevk edildi.

Alanya'nın Bektaş Mahallesi'nde bulunan bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisini alan Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyoyla izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısı ölçer cihazları ele geçirdi. Olayla ilgili, villada yaşadığı belirlenen İran uyruklu Pourya O. (29) ile Aida E. (25) gözaltına alındı.

Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Antalya villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 iranlı adliyede

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:21 Kaynak: DHA
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