Antalya vinç ile kuyuya indirilen itfaiyeci, mahsur kediyi kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya vinç ile kuyuya indirilen itfaiyeci, mahsur kediyi kurtardı - Son Dakika

Antalya vinç ile kuyuya indirilen itfaiyeci, mahsur kediyi kurtardı

6 saat önce

Vinç ile kuyuya indirilen itfaiyeci, mahsur kediyi kurtardıANTALYA'da, kullanılmayan foseptik betonunun çökmesiyle üzerindeki 2 kedi, 7 metre derinliğindeki çukura düştü.

Vinç ile kuyuya indirilen itfaiyeci, mahsur kediyi kurtardı

ANTALYA'da, kullanılmayan foseptik betonunun çökmesiyle üzerindeki 2 kedi, 7 metre derinliğindeki çukura düştü. Kedilerden biri, çukurdan çıkarken diğeri ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 129 Sokak'ta meydana geldi. Apartmana ait olan ve kullanılmayan foseptiğin üzerindeki beton parça, büyük gürültüyle çöktü. Bu sırada betonun üzerindeki 2 kedi, çukura düştü. Kedilerden biri, yukarı çıkarken, diğeri çukurda kaldı. Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, vinçle 7 metrelik kuyuya indi. Burada özel aparat ile kediyi bağlayan ekipler, çukurdan çıkarmayı başardı. Uzun süre çukurda kaldığı için ıslanan ve üşüyen kediye ilk müdahaleyi, Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karabayoğlu yaptı. Yıkanan kedi, mama verildikten sonra bahçeye bırakıldı.

Antalya vinç ile kuyuya indirilen itfaiyeci, mahsur kediyi kurtardı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:56 Kaynak: DHA
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