Antalya vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü - Son Dakika

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Antalya vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü
6 saat önce
ANTALYA Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü (TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:21 Kaynak: DHA
ANTALYA Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü (TAMAMI)
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