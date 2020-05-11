ANTALYA Vinçle balkona çıkıp evlenme teklifi etti - Son Dakika

Vinçle balkona çıkıp evlenme teklifi etti

Antalya'da bir genç, kız arkadaşının yaşadığı binanın 6'ncı katına vinç yardımıyla çıkıp, evlenme teklif etti. Gencin arkadaşları, bu anı havai fişek, balon ve konfetilerle kutladı.

Güneş Mahallesi'ndeki ilginç evlilik teklifi seromonisi, Güneş Mahallesi'nde yaşandı. Alpaslan adındaki genç, kız arkadaşının yaşadığı binanın önüne vinç götürdü. Arkadaşlarının da balon ve havai fişeklerle eşlik ettiği renkli evlilik teklifinde, vinç sepeti ile kadının yaşadığı 6'ncı katın balkonuna çıkan adam, sevgilisine evlenme teklif etti. Koronavirüs salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafenin unutulduğu anlarda, genç adam sevdiği kadına uzun süre sarıldı. Elinden tutup vinçe bindirmek isteyince kadının arkadaşı önce, "Helal olsun be" diye çifti kutladı, sonrada da "Gelemez Alpaslan gelemez, teller var" dedi. Adamın "Gelmesi lazım ama" sözlerine rağmen arkadaşı izin vermedi, "Aşağıya gelsin" diye adamı ikna etti.

Çiftin renkli evlilik teklifinde, balkondaki "Seni Seviyorum" balonları ve havai fişekler cep telefonu kameralarına yansıdı. Vinçle yapılan renkli evlilik teklifi sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni aldı.