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ANTALYA Xanthos Antik Kenti yakınındaki yangın söndürüldü

55 dakika önce

Xanthos Antik Kenti yakınındaki yangın söndürüldüAntalya'nın Kaş ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Xanthos Antik Kenti yakınında çıkan yangın tarihi yerlere sıçramadan söndürüldü.

Xanthos Antik Kenti yakınındaki yangın söndürüldü
Antalya'nın Kaş ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Xanthos Antik Kenti yakınında çıkan yangın tarihi yerlere sıçramadan söndürüldü.
Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nin pazar yeriyle Xanthos Antik Kenti arasında kalan otluk ve makilik alanda, dün saat 21.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kuru otların yanmasıyla yayılmaya başladı. Bölgenin hemen üstündeki Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Xanthos Antik Kenti'ne doğru ilerleyen yangına, Kınık Mahallesi'nde konuşlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, su tankeri, Çavdır Mahallesi'nde konuşlu Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazözle hızla müdahale edildi.
Rüzgar hızının yavaş olması nedeniyle yangın 45 dakikada kontrol altına alındı. Antik kente sıçramadan söndürülen yangının ardından alanda soğutma çalışması yapıldı. Hızlı müdahale sayesinde söndürülen yangında 4 dönüm otluk ve çalılık alan zarar gördü.
Likya Birliği'nin en büyük idare merkezi olan Xanthos Antik Kenti, 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.
Antalya, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:21 Kaynak: DHA
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