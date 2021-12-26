Üye Girişi
SPOR Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek - Son Dakika

SPOR Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek

26.12.2021 10:58

SPOR Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecekNamık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),(DHA) - Futbol turizminde dünyanın önemli destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, kamp sezonunda yaklaşık 1000 takım, 1500'e yakın organizasyon için gelecek.

SPOR Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),(DHA) - Futbol turizminde dünyanın önemli destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, kamp sezonunda yaklaşık 1000 takım, 1500'e yakın organizasyon için gelecek. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya Bizim isteğimiz, Avrupa'nın güçlü liglerinden önemli takımları ağırlamak. Bizim tesislerimiz bu konuda çok iyi dedi.

Dünya turizminin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Antalya, iklimi, doğal güzellikleriyle turistler kadar sporcuların da tercih ettiği kentler arasında üst sıralarda yer alıyor. Pandemiye rağmen bu yıl 9 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra spor turizmiyle de adından söz ettiriyor. Türkiye'nin futbol takımları açısından en önemli kamp merkezlerinden olan Serik'teki oteller, futbol turizmine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Kentte yer alan 300'den fazla FIFA standartlarına uygun tesisten yaklaşık 80'inin bulunduğu Serik'te sahaların bakımı tamamlandı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Cornelia Diamond Genel Müdürü Zafer Alkaya, kentin futbol turizmiyle ilgili alt yapı ve olanaklarının üst düzeyde olduğunu söyledi. Antalya ikliminin yurt içi ve yurt dışından takımların kamp yapması için son derece uygun olduğuna değinen Alkaya, ocak ve mart ayı sonunu kapsayan kamp sezonunda kente 1000 civarında takımın 1500'e yakın organizasyon için geleceğini söyledi.

'GELEN TAKIMLARI GENELLİKLE RUS PAZARINDAN'

Geçmiş yıllarda kamp yapan marka değeri yüksek futbol takımlarının bu sene Antalya'yı tercih etmediğinden bahseden Alkaya Gelen takımlar genellikle Rusya pazarından. Avrupa'nın alt kategorideki takımlarından ilgi devam ediyor. Bizim isteğimiz, Avrupa'nın güçlü liglerinden önemli takımları ağırlamak. Bizim tesislerimiz bu konuda çok iyi. Marka takımlar ülkemize gelsinler ki, burada ağırlayalım. Liglerde devre arasının kısa olması nedeniyle Antalya'ya ilginin azaldığını görüyoruz. Geçen sezon Süper Lig takımları, kısa bir süre de olsa değerlendirip geldiler. Bu sezon için şimdilik gelişme yok diye konuştu.

'AMACIMIZ ÖNEMLİ TAKIMLARIN ANTALYA'DA KAMP YAPMASI'

Futbol turizminin pandemiden olumsuz etkilendiğinden bahseden Alkaya, şunları söyledi

Büyük takımların Antalya'yı tercih etmemesinin nedeni, pandemi öncesine dayanıyor. Rakip ülkelerden İspanya ve Portekiz'in fiyatta ucuzlama yapması ve Avrupa'da olmaları bizi olumsuz etkiledi. Bu başarıyı yakalamış bir kentiz. Tekrar çabalarımızı sürdürerek önemli takımları, Antalya'ya getirmek istiyoruz. Bütçe önemli değil. Marka takımların reklam şansı farklı irdelenmeli. Onlar sadece para değil, ülkemizin reklamını da yapıyor. Bizim ilk amacımız; önemli takımların Antalya'da kamp yapmalarını sağlamak. Şartlar güçleşse de cazibe yaratacak çok şeyimiz var.

'BEKLENTİMİZ 2020 YILINA GÖRE DAHA ÜST SEVİYEDE'

Calista Luxury Resort'un satış ve pazarlama direktörü Gürsel Kaya ise futbol turizminin Antalya ve ülke turizminde önemli gelir kaynaklarından biri olduğuna dikkati çekti. Pandemi nedeniyle Antalya'ya gelen takım sayısının düştüğünü anlatan Kaya, Futbol turizmi yapan tesisler, olarak çabamız tekrar eski dönemlere dönmek. Pandemi koşullarında en üst kurallara uyarak ağırlıyoruz. Kamplarını olumlu bitirecek çalışmaları yapıyoruz. Bu yılki beklentimiz; 2020 yılına göre daha üst seviyede. Ancak 2015 rakamlarında değil. Özellikle Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan, Doğu Avrupa ile Balkan ülkelerinden takımları ağırlayacağız. Batı Avrupa'dan pandemi nedeniyle gelen takım sayısı düşük.

'SÜPER LİG TAKIMLARINDAN REZERVASYON YOK'

Süper Lig takımlarının bu sezon devre arası kısa süreli olması nedeniyle henüz Antalya'da kamp rezervasyonu yaptırmadığı belirten Kaya, 10 günlük devre arasında kupa maçları olmazsa ocak ayı sonunda Süper Lig takımlarını bölgemizde ağırlayabileceğiz. Şu ana kadar herhangi bir rezervasyon yok. Süper Lig takımlarının bölgemizde kamp yapması hem ekonomik hem de tanıtım anlamında ciddi katkı sağlıyor diye konuştu.

SPOR Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek
SPOR Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek
SPOR Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek
SPOR Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek
SPOR Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Togo Cumhuriyeti, Antalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek - Son Dakika


Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür         
12:31
Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı         
11:28
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
12:31 Orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için davalık olan Fatih Ürek'e kötü haber!
12:30 Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür
12:12 TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi
11:55 Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi
11:27 Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 12:51:18. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement