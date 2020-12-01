Antalya'ya, 11 ayda 3 milyon 382 bin turist geldi - Son Dakika

Antalya'ya, 11 ayda 3 milyon 382 bin turist geldi

01.12.2020 15:27
Antalya'ya, 11 ayda 3 milyon 382 bin turist geldi, System.String[]

ANTALYA'ya bu yılın 11 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 kayıpla 3 milyon 382 bin 485 oldu.

ANTALYA'ya bu yılın 11 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 kayıpla 3 milyon 382 bin 485 oldu. Kenti 2019'un aynı döneminde 15 milyon 37 bin 707 turist ziyaret etmişti.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 11 ayda kente gelen toplam turist rakamlarını açıkladı. Kasım sonu itibarıyla Antalya'ya 3 milyon 382 bin 485 turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde kenti 15 milyon 37 bin 707 turist ziyaret ederken, kayıp oranı yüzde 77 oldu.

Kasım ayının tamamında ise kenti, 105 bin 856 turist ziyaret etti. Geçen yıl kasım ayındaki rakam 340 bin 834 olurken, düşüş oranı yüzde 68 oldu.RUSLAR İLK SIRADA

11 ayda kente gelen yabancı ziyaretçilerde Rus turistler 1 milyon 474 bin 186 ile ilk sırada yer aldı. Rusya'yı, 555 bin 954 misafirle Ukrayna, 341 bin 217 turistle Almanya, 209 bin 673 kişiyle İngiltere izledi. Kasım ayında kente gelen turistlerin 71 bin 607'sini Ruslar, 5 bin 732'sini ise Almanlar oluşturdu.


Antalya'ya, 11 ayda 3 milyon 382 bin turist geldi
Antalya'ya, 11 ayda 3 milyon 382 bin turist geldi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'ya, 11 ayda 3 milyon 382 bin turist geldi - Son Dakika


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