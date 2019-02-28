Antalya'ya, 15 Milyon Yabancı Turist Bekleniyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın bu yıl 15 milyona yakın yabancı turist beklediğini belirterek, turizmi çeşitlendirmeye, kent turizmini ve ticareti geliştirmeye yönelik adımlar atılması gerektiğini bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın bu yıl 15 milyona yakın yabancı turist beklediğini belirterek, turizmi çeşitlendirmeye, kent turizmini ve ticareti geliştirmeye yönelik adımlar atılması gerektiğini bildirdi.



Çetin, Su Otel'de düzenlediği toplantıda, 2018 yılının değerlendirmesini yaptı ve bu yılın beklentilerini anlattı.



ATSO olarak bin 81 firma üzerinden yapılan piyasa anketinin sonuçlarını açıklayan Çetin, ülke genelinde ekonomi alanında ya çok iyimser ya da çok kötümser tablo çizildiğini, ekonomiye toz pembe ya da karanlık bakmanın doğru olmadığını söyledi.



Antalya ekonomisindeki verilerin Türkiye genelinden biraz daha iyi olduğunu ifade eden Çetin, 2018'in turizmde bir rekor yılı olduğunu, diğer verilerde de Türkiye ortalamasından daha iyi bir performans kaydedildiğini dile getirdi.



Son yıllarda bayiliğin zayıfladığını, kent merkezinde ya tek iş yeri ya da franchise türü işletmelerin arttığını belirten Çetin, özellikle internet üzerinden satışların geleneksel yapıyı değiştirdiğini bildirdi.



Ankette, fiyatların enflasyona göre nasıl arttığına ilişkin soruya ise iş yerlerinin yüzde 47'sinin fiyatlarının enflasyon oranından fazla arttığı yönünde yanıt verdiğini anlatan Çetin, "Yeme-içme yerleri gibi hizmet sektöründe fiyat artışı enflasyonun altındadır. Giyim ve konaklama sektöründe enflasyon üzerinde fiyat artışı yapılmıştır. Maliyetler konusunda ise iş yerlerinin yüzde 85'i girdi maliyetlerinin enflasyondan fazla arttığını belirtmişlerdir." diye konuştu.



Ankette 2019 yılı beklentilerin de sorulduğuna da değinen Çetin, vergi, prim, kredi faizi indirimi ve kira konularında destek beklendiğini kaydetti.



"Böyle bir kentte karamsarlığa, ümitsizliğe kapılmamalıyız"



"Bu yıl 15 milyona yakın yabancı turist bekliyoruz. Veriler, Türkiye genelinden iyi olduğumuzu gösteriyor. Bu avantajımızı değerlendirmeye ve turizmi çeşitlendirmeye, kent turizmini, ticaretimizi geliştirmeye yönelik adımlar atmalıyız." diyen Çetin, kent merkezinde bulunan eski otellerin yenilenmesi noktasında ATSO olarak destek çalışmalarına başladıklarını kaydetti.



Firmaların e-ticaret, e-ihracat alanlarına yoğunlaşmalarını isteyen Çetin, dijital dönüşümün hızlı şekilde gerçekleştiğini, buna uyum sağlanması gerektiğini bildirdi.



ATSO olarak güzel çalışmalar yaptıklarını, üyelerin bu faaliyetlere bakarak daha ümitli olmaları gerektiğini belirten Çetin, turizm, tarım, sanayi, ticaret, kültür, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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