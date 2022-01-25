Antalya'ya 29 yıl sonra gelen karla beyaza bürünen kent havadan görüntülendi - Son Dakika

Turizm kenti Antalya'nın şehir merkezine 29 yıl sonra yağan kar havadan görüntülendi. Antalyalılar karın en çok yağdığı Kepez varyanta geldi.

Sıcak ve yaz turizmiyle özdeşleşen Antalya, kent merkezinde 29 yıl sonra kar sevinci yaşandı. Özellikle merkez ilçelerden Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede beyaz tabaka oluşturdu. Kent merkezine kar yağışı yaklaşık 20 dakika sürdü. Kepez ilçesinin özellikle varyant seyir terası bölgesi karlar altında kaldı. Çok sayıda kişi varyantta kar manzarası izlemek için geldi. Aileler ve çocuklar 29 yıl sonra gelen kar yağışının ardından kar topu oynadı, sık sık öz çekim yaptı.

Kepez üzerinden görünen kar manzarası drone ile de görüntülendi.

"ÇOK GÜZEL OLDU"

Ailesiyle varyanta gelen Beren Erdem, "Çok güzel bir his dışarda kar oynayabiliyoruz. Hep haberlerde görüyorduk her yere kar yağıyordu. Bizimde canımız çekiyordu. Şimdi istediğimiz kadar oynayabiliriz. Babam beni uyandırdı, çok heyecanlandım direk bahçeye indim. Burada baya bir kar var, çok sevindim" diye konuştu.

"KAR AYAĞIMIZA GELDİ"

Ali Erdem, "Çok duygulandık en son 1993 yılında yağmıştı, o zamandan sonra güzel bir hava oldu. Mutluyuz. Tamda tatile denk geldi Saklıkent'e gitmeyi düşünüyorduk. Kar bizim ayağımıza geldi" diye konuştu.

(İsa Akar - Gazi Taş/ İHA)