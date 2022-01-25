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Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı - Son Dakika

Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı

25.01.2022 09:02

Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdıANTALYA kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar düştü.

Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı

ANTALYA kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar düştü. Gece uyumayan Antalyalılar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı.

Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 yılında 5 cm olarak ölçülmüştü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen ilk kar saat 03.00 sıralarında düştü. Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı karın yağacağı haberini alan Antalyalılar gece uyumadı. Kent merkezine aileleriyle birlikte inenler, ilk karla büyük sevinç yaşadı. Zaman zaman şiddetini arttıran kar yere düşer düşmez erirken, birçok kişi o anları cep telefonları ile görüntüledi. Bazıları kar altında koşup eğlenirken, bazıları da uzaklardaki sevdiklerini telefonla arayarak heyecanlarını paylaştı.

Konyaaltı seyir terasına ailesi ile birlikte gelen Dr. Mehmet Ayni, 'Çok mutluyuz. Bu saate kadar kar yağmasını bekledik. Özellikle kızım istedi. Onun için hastanede nöbetçi olduğum halde uyuyamadım. Kızımı kar seyretsin getirdimö dedi. Karı çok sevdiğini ve gördüğünde ağladığını söyleyen Azime Nur Ayni de, 'Antalya'da kar görmek çok güzel bir duygu. Mutluyum yani" dedi.

İLK KAR YAĞDIĞINDA 7 YAŞINDAYDI

29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, 'O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız" diye konuştu.

Daha önce hiç kar görmediğini anlatan Mehmet Emin Korkmaz ise 'Kar görmek için sabah erkenden uyandım. Çok heyecanlıyım. Sevinçli ve heyecanlıyım" dedi.

Sabah işe gitmek için otomobiline binen güvenlik görevlisi Serbülent Yavuz da şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerini kaplayan kar örtüsünü temizleyen Yavuz, 'Antalya'ya 29 yıl önce kar yağdığında 5 yaşındaydım. O zaman kar yerde tutmuştu. Bugün de kar yağışını görünce mutlu oldum" diye konuştu.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Yaz aylarında sıcaklık rekorlarının kırıldığı turizm kenti Antalya'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, geçen hafta ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de "Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar (2 ila 6 cm), doğusunun iç kesimlerinde ( İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat'ın, Serik'in, Alanya'nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" uyarısında bulunmuştu

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Alparslan ÇINAR -Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA) -

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Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı

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Meteoroloji, Antalya, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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