Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (3) - Son Dakika

EN ÇOK ÇOCUKLAR EĞLENDİ

Antalya'ya 29 yıl sonra yağan kar büyük heyecan yaşatırken, kentte en çok çocuklar eğlendi. Özellikle Döşemealtı ilçesinde bastıran kar, her tarafı beyaza bürüdü. Palmiye ağaçlarını da süsleyen kar, güzel görüntüler oluşturdu. Ailesi ve arkadaşlarıyla karın tadını çıkaran Buğlem Uyar (11), kar topu oynarken kendisini çok iyi hissettiğini belirterek "Antalya'ya kar yağması, çok güzel bir duyguymuş. Aslında karın yağacağını söylüyorlardı ama bu kadar beklemiyordum. Antalya'ya göre çok kar yağdı" dedi.

Antalya'da kar gördüğü için çok sevindiğini söyleyen Asya Selamet (7) de karın tadını arkadaşları ile çıkardığını söyledi. Çocuklarla birlikte karın keyfini süren ve sık sık cep telefon kamerasıyla anı görüntüleyen Taner Uyar ise " Konya Bozkırlıyım. Kara alışkınım. Çocuklar, karı görünce duramadı. Dükkanı bile açmadık. Getirip biraz eğlensinler istedik. Yıllar önce karın yağdığına şahit olmuştum ama şu an hatırlamıyorum" diye konuştu.

Bu arada kentte kar nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar meydana geldi. Çok sayıda araç maddi hasarlı kazalara karışırken, trafikte de aksamalar yaşandı.