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Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4) - Son Dakika

Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)

25.01.2022 14:00
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)

YILLAR SONRA KAR SEVİNCİMeteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün tahmininin ardından saat 04.00 itibarıyla kar yağışı, Antalya'nın Kaş ilçesinden başlayarak şehir merkezine doğru yöneldi.

YILLAR SONRA KAR SEVİNCİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün tahmininin ardından saat 04.00 itibarıyla kar yağışı, Antalya'nın Kaş ilçesinden başlayarak şehir merkezine doğru yöneldi. Saat 08.00 itibarıyla kent merkezine, yıllar sonra kar yağdı. Lapa lapa yağan kar, Antalyalıları heyecanlandırdı. Bazı vatandaşlar, araçlarından inerek kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi.

KAR ÇOCUKLARI MUTLU ETTİKar yağışı Antalya'nın Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa gibi merkez ilçelerinde etkili oldu. Kentin kuzey girişindeki Kepez Varyant bölgesi de beyaza büründü. Antalya manzarasında kar yağışını seyretmek isteyenler, bol bol fotoğraf çekti. Kara, en çok yarıyıl tatilindeki çocuklar sevindi. Çocuklar, kar topu oynayarak, doyasıya eğlendi. Kent ve Macera ormanlarına giden Antalyalılar ise oluşan beyaz örtünün üzerine uzanarak vakit geçirdi. Bazıları kar topu oynadı, bazıları da kardan adam yaparak fotoğraf çekti.16 İLÇEDE KARLA MÜCADELEBüyükşehir Belediyesi de Aksu, Kepez ve Muratpaşa hariç Antalya'nın 16 ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, büyükşehir sorumluluğunda bulunan 6000 kilometreye yakın grup yolunda tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.EKİPLER 7/24 GÖREV BAŞINDAKırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, Torosların eteğinde bulunan Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açık tutmak için Büyükşehir Belediyesi'nden 90 kişilik personel ve 45 aracın gece-gündüz görev yaptığını söyledi. Akdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatları ile yolların açık tutulması için çalışan ekiplerin tuzlama, kar küreme, temizlik ve yol genişletme çalışması yaptığı bilgisini verdi.BELEDİYE BAŞKANI TAKİP ETTİ

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan 2 bin 500 kilometre yayla yolu ve 3 bin 500 kilometre grup yolunda çalışmalar aralıksız sürerken, ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Antalya'yı Fethiye'ye bağlayan Yuva yayla yolundaki çalışmaları yerinde takip eden Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yüksek kesimlerde çok sayıda küçükbaş hayvanın çobanlarla yaşadığına dikkat çekerek, yem ve saman ihtiyacı için yolların açık kalması gerektiğini vurguladı.


Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)
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Muratpaşa, Antalya, Kepez, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4) - Son Dakika
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