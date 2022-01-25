Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4) - Son Dakika

MAHSUR KALANLARIN YARDIMINA BELEDİYE YETİŞTİ

Alanya Belediyesi, yaylalarda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına yetişti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu yerlerde yol açma ve genişletme çalışmalarını hızlandıran Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 100 aracın mahsur kaldığı Bektaş Ali Bodalar bölgesindeki vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. 2 greyder, 1 kepçe, 2 adet 4x4 araç ile bölgede çalışmalar sürdürülürken, 20 personel de ekiplere yardımcı oldu.Vatandaşları kısa sürede kurtarmak ve bölgeyi ulaşıma açmak için mücadele ettiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin gece boyunca da sürekli nöbet halinde olacağını söyledi. Başkan Yücel, vatandaşlara zorunlu olmadıkça kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlere seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Engin ANAK/ALANYA,