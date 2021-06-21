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ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR - Son Dakika

ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR

21.06.2021 15:52

ANTALYA'da, Rusya'nın uçuş kısıtlamasını 22 Haziran itibarıyla kaldırmasıyla Rus turistler bekleniyor.

ANTALYA'da, Rusya'nın uçuş kısıtlamasını 22 Haziran itibarıyla kaldırmasıyla Rus turistler bekleniyor. Tesislerde, menülerden dış mekanlardaki etkinliklere kadar Ruslara yönelik hazırlıklar yapılıyor. Antalya Havalimanı'na yarın Rusya'dan havalanacak 44 uçakla 12 bin 200 Rus turistin gelmesi bekleniyor.

Ülkeden gelen heyetin Antalya'daki tesislerde yaptığı inceleme sonrası hazırladığı olumlu raporun ardından Rusya, uçuş kısıtlamasını 22 Haziran'dan itibaren kaldıracağını açıkladı. Başta Antalya olmak üzere turizm sektöründe sevinçle karşılanan bu karar sonrası Rusya'dan Türkiye'ye charter uçuşlarla turist getiren tur operatörleri, hazırlıklarını hızla yaparak, ilk uçuşlarını 22 Haziran Salı günü itibarıyla başlatıyor. Cuma günü alınan kararın ardından Ruslar, tatil için rezervasyon yaptırmaya başladı. Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki turistik tesisleri arayan tur operatörleri, oda rezervasyonlarını yaptı.

RUSLARA ÖZEL MENÜLER VE AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ

Tesislerde, Rus tatilcilere hitap eden etkinliklere ve yine restoranlarda Ruslara hitap eden menülere ağırlık verilmeye başlandı. Tur operatörleri ise Rusya'dan gelen talebi karşılamak için ulaşım, uçak ve otellerin yanı sıra müze ve ören yerleriyle iletişime geçti. Belek bölgesinde hizmet veren 5 yıldızlı Regnum Carya Golf &Spa Resort, koronavirüs öncesinde en son Jennifer Lopez'in ağırlandığı sahneyi açık hava organizasyon alanına dönüştürdü. Rusların animasyon etkinliklerini tercih etmesi nedeniyle son hazırlıkları tamamlayan tesis yönetimi, organizasyonları bu alana yönlendirdi.

GÜNLÜK 15-20 BİN TURİST BEKLENİYOR

Rusya'dan 1 gün içinde 100 oda rezervasyonu yapıldığını belirten Regnum Carya Golf&Spa Resort Pazarlama Sorumlusu Ender Bahadır Baran, "553 odalı tesisimiz tüm hazırlıklarını yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirlerimizi ağırlayacağız. Cuma günü kısıtlamanın kalktığı açıklandı ve bir gün sonra 100 oda rezervasyon aldık direkt Rusya'dan. İlerleyen günlerde bu sayı daha da artacaktır" diye konuştu.

Antalya'ya Rusya'dan turist getiren büyük tur operatörlerinden birinin operasyon müdürü Yeliz Bilgin Ezici de 'Charter uçuşlar için uçaklar ayarlandı. Telefonlarımız hiç susmuyor. Bu hafta günlük 15-20 bin turist gelecek. Sezon uzayacak. Sayının daha da artmasını bekliyoruz" dedi. Ezici, Rusya'dan Türkiye'ye yoğun ilgi beklediklerini belirterek, kısıtlama kararının kaldırılmasıyla sezonun da uzayacağını öngördüklerini kaydetti. Pandemi öncesinde 2019 yılında Rusya'dan 1 milyon 300 bin turist getirdiklerini hatırlatan Ezici, beklentinin çok yüksek olduğu Rusya'dan bu yıl sezon boyunca 700 bin, kış sezonuyla birlikte de 750-800 bin turist getirmeyi öngördüklerini de açıkladı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz da pandemiden önceki yılların Rus turist sayısına bu sezon yaklaşılacağını söyledi. Türkiye'ye gelen Rus turistlerin yüzde 10'unun Ege, yüzde 20'sinin İstanbul ve diğer destinasyonlara gittiğini belirten Yazıcı, 'Geri kalan yüzde 70'lik kısım Antalya'ya geliyor. Bu sezon Türkiye'ye 7 milyon turistin geleceğini düşünürsek sadece Antalya'ya 5 milyon civarı Rus turistin geleceğini gösterir" diye konuştu.

Antalya Havalimanı'nda da hazırlıklar tüm hızıyla sürdürülüyor. Haziran ayının 3 haftalık süresince 367 bin 969 yolcunun dış hatlara, 150 bin 229 yolcunun ise iç hatlar terminaline indiği Antalya Havalimanı'na, yarın Rusya'dan 44 uçak iniş gerçekleştirecek. Antalya Havalimanı'na ilk uçak saat 04.15'te Nordwind Hava Yolları'nın Ufa seferi olarak gerçekleşecek. Toplam 12 bin 200 Rus yolcunun kente gelmesi bekleniyor.

ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR
ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR
ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR
ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR
ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR
ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR
ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR
ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR
ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR
ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'YA 44 UÇAKLA 12 BİN 200 RUS TURİST BEKLENİYOR - Son Dakika


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