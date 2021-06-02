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Antalya'ya 5 ayda 747 bin turist geldi - Son Dakika

Antalya'ya 5 ayda 747 bin turist geldi

02.06.2021 13:25
Antalya'ya 5 ayda 747 bin turist geldi, System.String[]

ANTALYA'da, 2019'da yılın 5 ayında 3.3 milyon olan turist sayısı, bu yıl aynı dönemde 747 binde kaldı.

ANTALYA'da, 2019'da yılın 5 ayında 3.3 milyon olan turist sayısı, bu yıl aynı dönemde 747 binde kaldı. Mayıs ayında ise 301 bin turist geldi. Turizmci Recep Yavuz, bu yılın en büyük hayal kırıklığının, Rusya'nın uyguladığı charter uçuş yasağı olduğunu söyledi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm açısından salgın nedeniyle her an her şeyin çok hızlı değişebildiğine dikkati çekti. Yavuz, anlık radikal değişiklikler nedeniyle öngörüde bulunmanın da çok zorlaştığını kaydetti. 1,5 aydır Rusya'dan tek bir charter uçuşu gerçekleşmediğini aktaran Yavuz, "Geçen senenin turizm açısından çok iyi geçen ilk 70 gününden sonra, sınırların kapatıldığı, uçakların parka çekildiği, insanların evlerine hapsolduğu 3,5 aylık ölüm sessizliğine bürünmüştü turizm. Bu yüzden geçen seneyle bu seneyi birebir karşılaştırmak hatalı sonuçlar doğurur. Mesela geçen sene bugünlerde Antalya'ya çeşitli yollarla günde ortalama ancak 20 turist gelebiliyordu. Bu sene bu sayı 15- 20 bin civarında. Geçen senenin bu dönemi, bu senenin normalleşme süreci olarak yaşanıyor. Havalar ısındı, sınırlar açıldı, uçuşlar başladı ve turizm normalleşmeye doğru hızla yol alıyor" diye konuştu.

5 AYDA 747 BİN TURİSTBu yılın 5 aylık döneminde Antalya'ya 747 bin turist geldiğini açıklayan Recep Yavuz, "Ukrayna'nın başı çektiği, 15 Nisan'dan beri Rusların gelmediği, Avrupa ülkelerinden ise sınırlı uçuşların gerçekleştiği bu dönemde bu sayı, geçen seneden yüksek olmakla birlikte, elmayla armudu karşılaştırmamak gerekiyor. Mesela geçen sene mayıs ayında Antalya'ya sadece 624 turist gelmişti. Zira uçuşlar neredeyse tamamen kapalıydı. Oysa bu yıl charter uçuşlar bazı ülkelerden yılbaşından beri kesintisiz devam etti. 2021 yılını değerlendirirken, kıyaslamanın tarihimizin en iyi yılı olan 2019 ile yapılması da yanlış olur" dedi.RUSYA KRİZİ ÇÖZÜLÜRSE MÜMKÜNEn doğru kıyaslamanın tur operatörlerinin beklentisi üzerinden olması gerektiğini kaydeden Yavuz, şöyle konuştu: "Yılın başında yapılan yorumlar, '2021 yılı 2020'den biraz daha iyi olur. 2021 yılı en kötü şartlarda 2019'un yüzde 50'sini yakalar, yani yıl sonunu 7-8 milyon turist ile kapatır' şeklindeydi. Eğer Rusya krizi kısa sürede çözülürse ve Avrupa'daki esneme artarsa bunun gerçekleşmesi mümkün gibi. Önümüzdeki 150 günde bu sayılara ulaşmak mümkün. Günlük 40-50 bin geliş Antalya için ulaşılmaz bir rakam değil. İlk beş aylık performansın beklentinin altında kaldığını, ama bunun önümüzdeki aylarda kapatılabileceğini düşünüyorum. Turizmin direksiyonu artık tamamen dünya liderlerinde, gidişatı onlar belirleyecek. Önümüzde bizi bekleyen hareketli, türbülansı bol bir 4 ay var, yarış şimdi başlıyor."EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIRusya'nın uçuş yasağı kararını ise bu sezonun en büyük hayal kırıklığı olarak gösteren Yavuz, bugünlerde Rusya'dan en az 20- 30 uçuşun Antalya semalarında görünmesi gerekirken, tek bir charter uçuş gerçekleşmediğini, yasağın 21 Haziran'a uzatılmasının bir açıklama değil, aslında açıklamama olduğunu savundu. Konunun sadece koronavirüs olmadığının çok bariz ortada olduğunu aktaran Yavuz, şunları söyledi:

"Rusya, 15 Nisan'da sağlık nedenlerinden dolayı Türkiye'ye uçuşları durdurduğunda vaka sayımız 61 bin 400 idi, 1 Haziran'da ise vaka sayımız 7 bin 112'ye düştü. Hani sağlıktı? Bu durumda iki seçenek var, ya sayılarımıza inanmıyorlar, ya konu siyasi. Ne olursa olsun, bence Rusya kendi insanlarını da cezalandırıyor. Rus tatilci, Soçi, Anapa, Kırım, Dubai arasında sıkıştı kaldı. Mısır'ın tatil bölgelerine hiçbir charter uçuşu gerçekleşmedi. Mısır'da tatil yapmak isteyen Rus turistler çözümü Kahire üzerinden 5 saat otobüs yolculuğu yaparak Hurghada ya da Sharm El Sheikh'a gitmekte buluyor. Yunanistan ile yapılan kısıtlı kapasiteli anlaşma da Rus turistin derdine çare değil. Diğer ülkeler zaten Ruslara kapalı."


Antalya'ya 5 ayda 747 bin turist geldi
Antalya'ya 5 ayda 747 bin turist geldi
Antalya'ya 5 ayda 747 bin turist geldi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'ya 5 ayda 747 bin turist geldi - Son Dakika


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