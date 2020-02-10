Antalya'ya 5 yeni ambulans tahsis edildi - Son Dakika
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Antalya'ya 5 yeni ambulans tahsis edildi

6 saat önce

Sağlık Bakanlığınca, Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne tam donanımlı 5 yeni ambulans tahsis edildi.

Antalya'ya 5 yeni ambulans tahsis edildi, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca, Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne tam donanımlı 5 yeni ambulans tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürü Ünül Hülür yaptığı açıklamada, yeni gelen ambulansların düzenlenen törenle 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildiğini belirtti.

Kaş, Konyaaltı, Serik ve Aksu ilçelerindeki istasyonlarda kullanılacak araçlarla, kentteki kara ambulansı sayısının 90'a çıktığını vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

"Acil sağlık hizmetlerinde vakaya ulaşmada saniyelerin bile çok önemli olduğu bir gerçek. 2019'da 141 bin 596 vaka için çıkış yapıldı. Kentsel vaka ulaşım oranı 91,96 iken kırsal vaka ulaşım oranı 91,55'dir. Vakaya ulaşım oranımız çok iyi düzeyde olmasına rağmen hedefimiz bu oranları daha da yukarı çekmek. Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde 922 personel görev yapıyor. Tam donanımlı ambulanslarımız ve alanında uzman ekiplerimizle Antalya halkına en ulaşılabilir acil sağlık hizmetini sunma çabası içindeyiz. Ayrıca 2019'da helikopter ambulansla 173, uçak ambulansla 10 vakaya müdahale edildi. Bu vakalar ağırlıklı olarak Kaş, Demre, Finike, Elmalı ilçelerimizden merkez hastanelere nakledildi."

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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