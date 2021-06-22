Üye Girişi
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu - Son Dakika

Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu

22.06.2021 16:51
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu, System.String[]

Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya'da turistler deniz kum ve güneşin keyfini sürdü.

Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya'da turistler deniz kum ve güneşin keyfini sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında Rusya tarafından Türkiye yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla, bugün itibariyle Antalya'ya yeniden uçuşlar başladı.

Rusya'nın Moskova kentindeki Vnokovo Uluslararası Havalimanı'ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yolları'na(THY) ait uçak saat 5.40'ta Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Kente uçuşlar gün boyu aralıksız devam ediyor. Servislerle beş yıldızlı otellerden Nirvana Cosmopolitan'a yerleşen turistlerin ilk adresi ise deniz oldu. Akdeniz'in mavi sularında kulaç atan Rusların bazıları da şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı turistler ise su sporları ile ilk günden adrenalin yaşadı. Otel yönetimi ise güvenli turizm modeli çerçevesinde misafirlerini pandemiye yönelik alınan tedbirlerler ışığında ağırlıyor.

"Artan ivmeyle Rus turist yoğunlaşacak"

Nirvana Hotels Ceo'su Korhan Alşan, Rusya'nın kısıtlamaları kaldırmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, öngörülerinde de 15 Haziran ile 15 Temmuz arasında pazarın açılmasını zaten beklediklerini hatırlattı.

Rusya pazarının hem Antalya hem de Türkiye'nin ana kaynaklarından olduğunun altını çizen Alşan, "İki senedir Rus misafirlerin çoğunun Türkiye'ye gelmemiş olması bir talep patlamasını işaret ediyor. Rusya'daki sektör temsilcilerinin de benzer yönde açıklamaları var. Artan ivmeyle Antalya bölgesinde Rus turist yoğunlaşacaktır. Sezon kısmı olarak uzayabilir. 2020'de gelen sayının bu sezon iki katından az olmayacağını düşünüyorum. Avrupa pazarında da canlanma var. Almanya'dan da akış başladı. Bunlar sevindirici gelişmeler. Geçen yıl ağustos ayından itibaren canlılık yakalayabilmiştik. Bu sene mayıs itibariyle biz tesislerimizi açtık. İlk veriler pozitif yönde ilerliyor. Dün itibariyle Rus rezervasyonlarından iki katından fazla artış var" diye konuştu.

"Güzel bir sezon olacak"

Rusların Antalya'ya karlı bir özlemi olduğunu ifade eden Korhan Alşan, "Antalya Rusların yazlık memleketi konumunda. Bizde onları ailemizin bir paçası olarak görüyoruz. Bizde onları ağırlamaktan son derece memnunuz. Antalya turizmdeki farklılıklarıyla bizi rakipsiz konuma koyuyor. Ruslar Antalya'yı özlemiş. Tur operatörlerinden aldığımız veriler güzel bir sezonun olacağını işarete ediyor" dedi.

"İki katı talep"

Günlük gelen rezervasyon sayılarının iki katına çıktığını dile getiren Alşan, ertelenen rezervasyonların yansımasıyla bir hafta sonra 4-5 katlık bir artışı otellerinde gözlemlediğini belirtti.

Alşan, pandemi seyrinde istikrar yakalandıkça, yakın olan rezervasyonların ilerleyen aylara kasım, aralıka kayacağını sözlerine ekledi.

"Sevindik"

Havalimanına 10 kilometre uzaklıktaki Lara Turizm Merkezi'ndeki Nirvana Cosmopolitan Otel'de konaklayan turistlerden Victoria Mazunina, Antalya'ya 11 günlüğüne tatile geldiklerini söyledi.

Pandeminin azalması ve uçuşların artmasıyla Antalya'ya geldiklerini dile getiren Mazunina," Kısıtlamaların gevşetilme kararına çok sevindik. Bu yıl tatil için Antalya'ya gidemeyeceğimiz için üzülmüştük. Buranın denizini, kumunu, güneşini ve verişen hizmetini seviyoruz. Tatilimizi Antalya'da geçirdiğimiz için sevinçliyiz" dedi. - ANTALYA

Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu

Türkiye, Antalya, Turizm, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş 16:48 Engelli Arda'yı yıldırım çarpmasından römork lastikleri kurtardı! Mucize kurtuluş Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir 16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir Müsilaj, Darıca'yı kapladı! Yetkililer denize girmeyi yasakladı 16:33 Müsilaj, Darıca'yı kapladı! Yetkililer denize girmeyi yasakladı
Gürcistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı 16:22 Gürcistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi 16:08 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı 15:36 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı 15:10 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
16:34 Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını kaydeden muhabir darbedildi
16:22 Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti
16:14 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı
16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor
16:07 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi
16:07 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC
16:06 Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor
16:05 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi
O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi         
16:59
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor         
16:46
Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını kaydeden muhabir darbedildi Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımını kaydeden muhabir darbedildi         
16:34
Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti         
16:22
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı         
16:14
Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC         
16:08
Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi         
16:06
Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!         
15:19
Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesti         
15:09
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 17:03:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement