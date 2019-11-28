Antalya'ya diş tedavisinden yılda 500 milyon Euro

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, kentin diş tedavisi konusunda standart üstü bir yerde olduğunu belirterek, Antalya diş sağlığı turizminden yılda 500 milyon Euro kazanıyor. Bir haftada diş tedavisi yapılıyor. Avrupa'dan çok yoğun talep var dedi.

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, diş hekimliği mesleği ve toplumun diş sağlığıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bilimsel diş hekimliğinin 111'inci yılını kutladıklarını, toplumu ağız ve diş sağlığıyla ilgili bilgilendirmek için büyük gayret gösterdiklerini aktaran Yücel, toplumun ağız sağlığıyla ilgili büyük bir eksiklik içinde olduğunu söyledi. Genel sağlığın ağızdan başladığını, ağız ve diş sağlığının tüm vücudu etkilediğini kaydeden Yücel, Avrupa'da yaşayan insanların ağız ve diş sağlığı için çok ciddi para harcadıklarını söyledi.

DİŞ SAĞLIĞINDAN YILDA 500 MİLYON EURO

Turizm kenti Antalya'nın artık sağlık turizmiyle de anıldığını ifade eden Gassan Yücel, yüksek standartlar nedeniyle kentin İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi. Yurt dışından sırf ağız sağlığı ve diş tedavisi için Antalya'ya gelenler olduğunu da kaydeden Yücel, şöyle konuştu

Antalya, diş sağlığı turizminden yılda 500 milyon Euro kazanıyor. Böyle ciddi bir bütçeye sahip. Antalya'daki diş hekimleri bunu daha kolay ve rahat nasıl yapabiliriz, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hastalar çok memnun ayrılıyor. Bu şehrin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Avrupa ülkelerinden çok yoğun talep var. İşimizin kalitesi tartışılmaz. Bir hafta gibi kısa sürede tedavi tamamlanabiliyor.

Yücel, sağlıkta şiddete de dikkati çekerek, hekimlerin ve sağlıkçıların her ne sebeple olursa olsun şiddete maruz kalmaması gerektiğini belirtti.

ÜST DÜZEY TEDAVİ İMKANI

Avrupa'dan gelen hastaların tedavisini yapan diş hekimlerinden Ahmet Emre Gülerik, kentin hem tatil, hem sağlık turizminde tercih edilen bir lokasyon olduğunu söyledi. Turistlerin diş tedavileri sürerken aynı zamanda tatil imkanı bulmalarının Antalya'yı tercih etmelerinde önemli etken olduğunu aktaran Gülerik, 'Trafik probleminin olmaması, denize kolayca ulaşabilmeleri turistleri etkiliyor. Antalya diş tedavisinde çok ciddi rakamlar kazanıyor. En çok İngiltere ve Avrupa ülkelerinden geldiklerini söyleyebilirim. Hastalara üst düzey tedavi imkanı sunmamız ve ülkelerine göre daha uygun fiyata tedavi olabilmeleri bizi tercih etmelerinde etkili oluyor diye konuştu.

DİŞ TEDAVİSİ İÇİN HOLLANDA'DAN GELDİ

Diş tedavisi için Hollanda'dan gelen emekli hemşire İrene Stronkhorst (73), Hollanda'da bir arkadaşının Türkiye'yi ve özellikle Antalya'yı tavsiye ettiğini söyledi. Tanıdığının dişlerine bakarak 'Nasıl yani Türkiye'de gerçekten böyle güzel yapıyorlar mı' diye şaşırdığını da ifade eden Stronkhorst, İlk önce tek implant düşündüm. Daha sonra üst çenemin komple yapılmasını istedim. Şu anda çok memnunum. Gelecek tedavide, alt çeneden 6 dişimi de implant yaptıracağım. Dişlerimi çevrem ve eşim çok beğendi dedi.