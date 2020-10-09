Antalya'ya Ekim ayının ilk haftasında 250 bin turist geldi - Son Dakika

Antalya'ya Ekim ayının ilk haftasında 250 bin turist geldi

09.10.2020 11:18
Antalya'ya Ekim ayının ilk haftasında 250 bin turist geldi, System.String[]

Antalya turizmde dünya liderliğini oynamaya devam ediyor.

Antalya turizmde dünya liderliğini oynamaya devam ediyor. Antalya'ya turistlerin gelişi Ekim ayında da kesmedi. Ekim ayının ilk haftasında Antalya'ya gelen turist sayısı Eylül ayının ilk haftasında gelenleri geçti. Antalya'ya Ekim ayının ilk haftasında 250 bin yabancı misafir geldi. Eylül ayının ilk haftasında ise Antalya'ya 220.000 misafir gelmişti.

İngilizler 5.ci sıraya düştü

Antalya Kent Konseyi Turizm grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz Ekim ayının eylül ayından daha iyi başladığına dikkat çekti. Ekim ayında dikkati çeken en önemli değişikliğin İngilizlerin ani düşününü Rus misafirlerin kapatması olduğunu söyleyen Yavuz " Diğer ülkelerde sayısal oranda çok önemli bir değişiklik yok. İngiliz hükümetinin kararı ile İngiltereden uçaklar neredeyse boş gelirken, buradaki misafirleri alıp götürdü. 9 kişi ile Antalya'ya iniş yapan –JET 2 LS 895 MANCHESTER- uçuşlar var. Bu konuda en çok canı yanan bölge Dalaman oldu. Ekimin ilk haftasında sadece 7 bin 151 İngiliz Dalaman'a geldi. Bu geçen ay neredeyse bir günde gerçekleşiyordu. Böylelikle İngiliz misafir sayısı ekimin ilk haftasında 5. Sıraya düştü. İngilizler Türkiye'de istenilen kriterleri görürlerse yine geleceklerdir."

Rusya açık arayla başı çekti

Ekim ayının ilk haftasında Rusya'dan 500 uçakla 144 bin 84 turist gelirken Ukrayna'dan 200 uçakla 41 bin 39 turist Antalya'ya iniş yaptı. Ukrayna'yı 163 uçak ve 30 bin 429 uçakla Almanya, 60 uçak ve 11 bin 315 turistle İsviçre, 119 uçak ve 22 bin 426 turistle İngiltere takip etti.

Antalya'ya 1-7 Ekim tarihleri arasında iniş yapan ülke ve turist sayıları ise şu şekilde oldu: Polonya 33 uçakla 6 bin 129 turist, Kazakistan 26 uçakla 4 bin 717 turist, Moldova 23 uçakla 4 bin 84 turist, Belarus 21 uçakla 3 bin 887 turist, Romanya 11 uçakla bin 979 turist, Sırbistan 10 uçakkla bin 449 turist ve İsrail 9 uçakla bin 273 turist. - ANTALYA

Antalya'ya Ekim ayının ilk haftasında 250 bin turist geldi
Antalya'ya Ekim ayının ilk haftasında 250 bin turist geldi
Antalya'ya Ekim ayının ilk haftasında 250 bin turist geldi

İngilizler, Antalya, turist, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'ya Ekim ayının ilk haftasında 250 bin turist geldi - Son Dakika Ekonomi

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