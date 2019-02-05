Antalya'ya Fırtına Uyarısı
2 saat önce
Meteoroloji, Antalya'nın batı ilçeleri için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji, Antalya
'nın batı ilçeleri için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi, Antalya'nın batı ilçeleri için bugün öğle saatlerinden sonra "fırtına" uyarısında bulunarak dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde kuvvetlenecek rüzgarın doğu ve güneydoğudan kuvvetli ve zaman zaman saatte 60-90 kilometre hızına ulaşması, akşam ve gece saatlerinde Kaş- Finike
arasındaki kıyı şeridinde yer yer 100 kilometre hızda 'tam fırtına' şeklinde esmesi beklenmekte. Fırtınanın Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.
Ayrıca açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:12 Kaynak: İHA
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