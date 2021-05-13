Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim - Son Dakika

Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim

13.05.2021 13:29
Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim, System.String[]

Turizmin başkenti Antalya'da Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerin önüne geçilmesi için denetimler daha da attırıldı.

Turizmin başkenti Antalya'da Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerin önüne geçilmesi için denetimler daha da attırıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, uygulama alanına gelerek sürücüleri ve yolcuları bizzat kendisi denetledi. Vatandaşlara çiçek vererek şeker ikram ederek bayramını kutlayan Vali Yazıcı, emniyet kemeri konusunda ise sürücüleri, "Bizi görünce takmadınız değil mi? Daha önceden takıyordunuz? Kendi sağlığımız ve güvenliğimiz için kurallara uyalım" diyerek uyardı.

Turizmin başkenti Antalya'da Ramazan Bayramı'nda tedbirler attırıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehrin birçok noktasında uygulama alanı oluşturarak seyahat izin belgesi olmadan şehir dışına çıkmak isteyen ya da akrabalarına gitmek isteyenlerin önüne geçiyor. Antalya- Isparta yolu üzerinde uygulama alanı oluşturan jandarma ekipleri, hem Antalya'dan Isparta yönüne hem de Isparta'dan Antalya yönüne gitmek isteyen sürücüleri tek tek durduruyor. Ekipler sürücü ve yolcuların belgelerini tek tek inceledi. Belgesi olmayan ya da günü geçmiş olanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza makbuzu düzenlendi. Ekipler şehirlerarası yolculuk eden otobüslerin de içerisine girerek bayramlık şeker ikram etti.

"Bizi görünce takmadınız değil mi?"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise uygulama alanına gelerek önce personel ile bayramlaştı. Uygulama alanında görevli personeller ile bir süre sohbet eden Vali Yazıcı, daha sonra yol üzerinde görev alarak sürücü ve yolcuları kendisi denetledi. Denetleme sürücülere kırmızı karanfil verilerek bayram şekeri ikram edildi. Çocuklara ise oyunca maket arabalar hediye edildi. Vali Yazıcı, sürücüleri kurallara uyması konusunda sık sık uyararak, pandemi kurallarına riayet edilmesini istedi.

Sürücüleri emniyet kemeri konusunda da uyaran Yazıcı, "Bizi görünce takmadınız değil mi? Daha önceden takıyordunuz? Kendi sağlığımız ve güvenliğimiz için kurallara uyalım" sözlerine yer verdi.

"Ev ziyaretleri yapmayalım"

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Vali Yazıcı, "Pandemi süreci devam ediyor. Bayram biraz kısıtlı olarak kutlanıyor. Halkımızdan şunu bir kes daha istirham ediyorum ki lütfen evde kalalım. Ev ziyaretleri yapmayalım. Rakamlarımız düşmeye başladı. Bayram sonrasına kadar rakamların daha da düşeceğini ümit ediyoruz. Bu bayram biraz daha sabırlı hareket etmemiz lazım" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim
Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim
Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim
Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim
Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim
Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim
Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim
Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim
Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim
Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim
Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim
Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim

Ramazan Bayramı, Antalya Valisi, Antalya, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'ya gelen misafirlere validen sürpriz denetim - Son Dakika


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