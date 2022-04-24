Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika
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Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

24.04.2022 16:22
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

ANTALYA'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 1 milyonu aştı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 artış yaşandı.

ANTALYA'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 1 milyonu aştı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 artış yaşandı.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da, 2022 yılı turizm verileri açıklandı. Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da yükseliş trendi, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşa rağmen sürdü.

İLK 23 GÜNDE YÜZDE 245 ARTIŞ

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak- 23 Nisan arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 18 bin 246'ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 147 artış oldu. Nisanın ilk 23 gününde ise artış, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 245 oldu. 2022 yılının ilk 4 aylık periyodunda kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 2020 ve 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı. Kente hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-23 Nisan arası sırasıyla 2020'de 508 bin 378, 2021'de 412 bin 729 olarak gerçekleşti.


Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
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Kaynak: DHA

Son Dakika Turizm Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika


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