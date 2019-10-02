Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu aştı
22 dakika önce
Turizmde dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, 9 ayda 13 milyon 5 bin 193 yabancı turist geldi.
Turizmde dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, 9 ayda 13 milyon 5 bin 193 yabancı turist geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:16
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