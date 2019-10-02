Son Dakika Haberleri: Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu aştı
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Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu aştı

22 dakika önce

Turizmde dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, 9 ayda 13 milyon 5 bin 193 yabancı turist geldi.

Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu aştı, System.String[]

Turizmde dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, 9 ayda 13 milyon 5 bin 193 yabancı turist geldi.

Antalya, turist, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:16 
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