Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 276 bin 627'ye ulaştı - Son Dakika

Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 276 bin 627'ye ulaştı

01.11.2020 12:47

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentte, uzayan sezon sayesinde turistler güvenli tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentte, uzayan sezon sayesinde turistler güvenli tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi mekanları, doğal güzelliği ve turistik çarşılarıyla ünlü olan kentte, farklı ülkelerden gelen turistler, bu mevsimde de denize girip, güneşlenebiliyor.

Kovid-19 sürecinde de dünyada en çok tercih edilen şehirler arasında yer alan ve ağırladığı turist sayısı bakımından Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, 1 Ocak-31 Ekim döneminde 3 milyon 276 bin 627 turiste ev sahipliği yaptı.

Salgın döneminde alınan tedbirler sayesinde sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline gelen kente, en çok turist gönderen ülkeler, sırasıyla 1 milyon 402 bin 578 kişiyle Rusya, 550 bin 306 turistle Ukrayna, 335 bin 485 kişiyle Almanya, 209 bin 275 turistle İngiltere, 83 bin 996 kişiyle Polonya oldu.

"Muhteşem bir tablo"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin güvenli ve sağlıklı turizm hizmetiyle kendisini kanıtladığını söyledi.

1 Ocak-31 Ekim dönemi turizm istatistiklerini değerlendiren Kınay, şunları kaydetti:

"Olumlu, muhteşem bir tablo. Antalya, ağırladığı turist bakımından dünyada ön plana geçti çünkü Antalya'ya gelen kadar şu anda dünyanın hiçbir yerine bu kadar turist gitmemiştir. Türkiye, kapanan dünyada güvenli turizmle özellikle Antalya bölgesinde Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden misafirleri en iyi şekilde ağırladı."

Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 276 bin 627'ye ulaştı
Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 276 bin 627'ye ulaştı
Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 276 bin 627'ye ulaştı
Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 276 bin 627'ye ulaştı

Antalya, Türkiye, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 276 bin 627'ye ulaştı - Son Dakika


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