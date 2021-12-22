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Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 9 Milyonu Geçti - Son Dakika

Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 9 Milyonu Geçti

22.12.2021 11:27
Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 9 Milyonu Geçti

Tüm haberler için tıklayınız...Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 2021 yılının son günlerine yaklaşırken artmaya devam ediyor.

Tüm haberler için tıklayınız...

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 2021 yılının son günlerine yaklaşırken artmaya devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı Ocak ayından bugüne kadar 9 milyonu aştı.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 2021 yılının son günlerine yaklaşırken artmaya devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Ocak ayından bugüne kadar hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyon 2 bin 217 oldu.

2020'ye Göre %164 Artış Var

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3, 5 milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri meyvelerini vermeye devam ediyor. 2021 yılının 1 Ocak- 21 Aralık döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 164 artış kaydederek 9 milyon 2 bin 217'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 410 bin 44 olarak kaydedilmişti.

En Çok Turist Rusya'dan

2021 yılında, Ocak ayından bu yana Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken Rusya'yı Ukrayna, Almanya ve Polonya takip ediyor. Antalya ya Gelen Turist Sayısı 9 Milyonu Geçti

Tüm haberler için tıklayınız...

Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 9 Milyonu Geçti
Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 9 Milyonu Geçti
Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 9 Milyonu Geçti
Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 9 Milyonu Geçti

Antalya, turist, Turizm, Ocak, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 9 Milyonu Geçti - Son Dakika


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