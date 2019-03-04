Son Dakika Haberleri: Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 50 arttı

Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 50 arttı

1 saat önce

Antalya'ya ocak ve şubatta gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 arttığı bildirildi.

Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 50 arttı , System.String[]
Antalya'ya ocak ve şubatta gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 arttığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:45 

turist, Antalya, Ekonomi
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