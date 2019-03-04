Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 50 arttı
1 saat önce
Antalya'ya ocak ve şubatta gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 arttığı bildirildi.
Antalya
'ya ocak ve şubatta gelen turist
sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 arttığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:45
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