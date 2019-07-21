Son Dakika Haberleri: Antalya'ya gelen turistler sektörü hareketlendirdi
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Antalya'ya gelen turistler sektörü hareketlendirdi

1 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da bu yıl gelen turist sayısının 6 milyon 914 bin 909'e ulaşması sektörü hareketlendirdi.

Antalya'ya gelen turistler sektörü hareketlendirdi, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da bu yıl gelen turist sayısının 6 milyon 914 bin 909'e ulaşması sektörü hareketlendirdi.
Türkiye, Antalya, turist, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:37 
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