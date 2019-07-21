Antalya'ya gelen turistler sektörü hareketlendirdi
1 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da bu yıl gelen turist sayısının 6 milyon 914 bin 909'e ulaşması sektörü hareketlendirdi.
Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya
'da bu yıl gelen turist
sayısının 6 milyon 914 bin 909'e ulaşması sektörü hareketlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:37
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